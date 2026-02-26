Страстная неделя: даты и главные запреты

Страстная неделя в 2026 году пройдёт с 6 по 11 апреля. Период перед Пасхой посвящён воспоминаниям о последних днях земной жизни и страданиях Иисуса Христа.





Страстная неделя — ключевой отрезок церковного года, завершающий Великий пост перед Пасхой. Её отсчёт начинается сразу после Вербного воскресенья (в 2026-м оно выпадает на 5 апреля). Каждый день седмицы называют Великим и связывают с конкретными событиями, описанными в Евангелии. Название «Страстная» происходит от слова «страсть» — в этом контексте оно означает страдания, перенесенные

Спасителем. В храмах в эти дни проходят особые, самые торжественные и продолжительные богослужения в году.



В память о жертве Христа церковь призывает верующих соблюдать ряд ограничений. Основные запреты Страстной недели включают:



• Отказ от развлечений: под запретом светские праздники, шумные гуляния, концерты и просмотр развлекательных передач.



• Недопустимость ссор и агрессии: важно избегать споров, пустых разговоров, осуждения и раздражения, которые отвлекают от духовного настроя.



• Ограничения на обряды: в эту неделю не проводятся радостные церковные таинства (венчания и крещения), а также не совершаются поминовения усопших — их переносят на другие дни.



• Умеренность в труде: стоит по возможности ограничить тяжёлый физический труд и интенсивные нагрузки, чтобы сохранить силы для молитвы и посещения богослужений.