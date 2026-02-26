Выставка «МашЭкспо Сибирь-2026» состоится с 3 по 6 марта в Новосибирске

Международная выставка «МашЭкспо Сибирь-2026» пройдет 3–6 марта в МВК «Новосибирск Экспоцентр». Выставка соберет 7200+ посетителей из Сибири и Дальнего Востока и 170+ экспонентов из России, Китая, Беларуси. Это ключевая площадка для заключения контрактов, закупки оборудования, установления партнерств и получения экспертных мнений о тенденциях отраслевого рынка.

Что ждет посетителей на выставке «МашЭкспо Сибирь»?

- современные станки, оборудование и материалы в 13 разделах от металлообработки до сварки;

- выгодные контракты прямо на стендах с 170+ экспонентами;

- экспертные сессии о трендах в машиностроении, автоматизации, робототехнике и 3D-печати;

- нетворкинг с представителями федеральных и региональных министерств;

- деловые контакты с лидерами отрасли.

В числе участников МашЭкспо Сибирь предприятия и компании Интервесп, Битван, СРВ, Промет, Техно-Тулз, Челленджер, Мегатулс, ЭИР, Армада, Белорусские станки, Камоцци, Станком, Промой, Ками и другие.

В форумной части выставки состоится более 20 деловых сессий с представителями бизнеса, власти, науки, образования.

Центральное событие деловой программы — Пленарное заседание: «Вызовы обрабатывающей промышленности: Роботизация. Кадры. Рост производительности труда» с участием представителей Минпромторга России.

Обсуждаемые вопросы:

- Государственная поддержка станкостроения: текущие меры и планы на перспективу.

- Робототехника как драйвер модернизации промышленности.

- Роботизация и бережливое производство: синергия технологий для роста производительности труда.

- Аддитивные технологии: от экспериментов к серийному производству.

- Робототехника в сфере услуг: опыт внедрения и перспективы масштабирования.

- Подготовка кадров для высокотехнологичных отраслей: вызовы и решения.

- Инновационные решения в роботизации: опыт предприятия.

- Законодательное обеспечение развития высокотехнологичных производств и другие.

Кроме того, в программе:

- Развитие отечественного станкостроения. Международный станкостроительный марафон с участием руководителя отраслевого комитета «Станкостроение» Делового объединения кластеров России Аделя Хазиева и делегации Республики Татарстан.

- Заседание по развитию машиностроения в Сибири при партнерской поддержке и участии Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий (МАРП), Ассоциации Делового клуба руководителей «Содружество – Эффективность – Развитие» (СЭР), Союза «Торгово-промышленная палата Новосибирской области» / Союз ТПП НСО.

- Конференции: «Кадры для технологического суверенитета», «Цифровизация и автоматизация промышленных предприятий», «Будущее российской промышленности в эпоху аддитивных технологий», «Крупногабаритные многолазерные аддитивные системы в реальном производстве».

- Круглые столы и секции: о мерах и инструментах поддержки для промышленных предприятий, искусственному интеллекту для промышленности, трансферу технологий, цифровизации и автоматизации промышленных предприятий, промышленному туризму, стратегиях привлечения и закрепления молодых специалистов и многое другое.

4 марта в рамках деловой программы — практический семинар «Постановление Правительства 719. Как попасть в реестр российской промышленной продукции». После семинара у компаний будет возможность пообщаться с экспертами и получить индивидуальную консультацию от Союза «Торгово-промышленная палата Новосибирской области».

Выставку поддерживает Минпромторг России, Правительство Новосибирской области, Союз «Торгово-промышленная палата Новосибирской области», а также отраслевые ассоциации – МАРП, АРАТ, НАУРР и Общероссийская общественная организация «Деловая Россия».

На площадке МашЭкспо Сибирь также состоятся:

- Юбилейный V Межрегиональный конкурс «Лучший сварщик Сибири-2026», участниками которого станут более 50 профессиональных сварщиков промышленных предприятий из Республики Татарстан, Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской, Иркутской, Новосибирской, Томской областей.

- Ярмарка вакансий #работумолодым, где более 20 предприятий Сибири анонсируют на выставке до 500 вакансий. В числе работодателей выступят: Новосибирский авиационный завод им. В.П. Чкалова, Новосибирский завод искусственного волокна, Институт прикладной физики (АО ИПФ) РАН, Новосибирский завод радиодеталей «Оксид», Новосибирский механический завод «Искра», НПО «Луч», НЭВЗ-Союз, ГК «Феррум», БЭМЗ и другие.

МашЭкспо Сибирь — место, где решаются производственные и бизнес-задачи. Приглашаем посетителей и партнеров на выставку 3-6 марта 2026 года!

Для посетителей вход свободный после регистрации на сайте.

Возрастное ограничение 18+

Реклама: ООО «НОВОСИБИРСК ЭКСПОЦЕНТР» ИНН 5433965230 Erid:2W5zFHNPpam