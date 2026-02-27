Повестка не придет: кого не призовут на военную службу

Вопросы призыва на военную службу остаются одними из самых волнующих для многих россиян призывного возраста и их семей. Важно понимать разницу между временной отсрочкой и полноценным освобождением от исполнения воинской обязанности. Как поясняют эксперты, освобождение – это официальное решение призывной комиссии, которое действует бессрочно и полностью избавляет гражданина от военных обязанностей, в отличие от отсрочки, имеющей временные рамки.

Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» делит граждан на несколько категорий. Одни освобождаются от призыва навсегда, другие имеют право на такое освобождение, но могут им не воспользоваться, а третьи вовсе не подлежат призыву в данный конкретный момент. Как разъяснил старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников в беседе с «Лентой.ру», те, кто «освобождаются от призыва», делают это бессрочно, их не могут призвать на службу даже в случае мобилизации. Формулировка же «не подлежит призыву» означает лишь временное освобождение здесь и сейчас, но не гарантирует, что повестка не придет в будущем.

Освобождение по состоянию здоровья

Основанием для получения бессрочного освобождения может стать целый ряд причин, и самая распространенная из них – состояние здоровья. Граждане, признанные ограниченно годными или полностью не годными к военной службе, получают категории годности В или Д соответственно. Перечень заболеваний, с которыми не берут в армию, содержится в документе «Расписание болезней». К числу наиболее частых непризывных диагнозов относятся близорукость выше шести диоптрий, хронический отит, пороки сердца, ишемическая болезнь, гипертония с давлением 150 на 90, сколиоз второй степени с деформацией свыше 11 градусов и плоскостопие третьей степени. Также в списке значатся варикоз, ожирение второй степени и выше, ВИЧ, гепатит, туберкулез, онкологические заболевания. Юристы подчеркивают, что простых жалоб на здоровье недостаточно – медицинской комиссии в военкомате необходимо предоставить детальное заключение о проведенном обследовании. Если же серьезных хронических болезней нет, но на момент призыва человек болен, ему могут дать временную отсрочку на год.

Альтернативная гражданская служба

Другой законный способ избежать службы с оружием в руках – пройти альтернативную гражданскую службу. Этот институт создан для тех, кто имеет веские основания не идти в армию, но готов приносить пользу обществу другим способом. Однако попасть на АГС непросто – требуются действительно серьезные основания, например, принадлежность к малочисленным народам, ведущим традиционный образ жизни. Просто проживание в местах оседлости таких народов не дает права на альтернативную службу, если работа человека не связана с традиционными промыслами. Важно также соблюсти сроки подачи заявления: с учетом того, что с 2026 года призыв идет круглогодично, но фактически отправки происходят весной и осенью, заявление нужно подать до 1 апреля, если призывника отправляют служить с октября, либо до 1 октября – для отправки с апреля следующего года. Комиссия рассматривает доводы заявителя и свидетелей, после чего выносит решение. В случае отказа обжаловать его можно только через суд.

Служба в другом государстве

Освобождение от службы полагается также тем, кто уже отдал воинский долг в другом государстве. Речь идет о гражданах, прошедших службу в армиях стран, с которыми у России заключены соответствующие договоры. Пока таких государств всего три: Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия. Если иностранец получает российское гражданство, он автоматически приобретает все воинские обязанности наравне с родившимися в стране. Избежать призыва при двойном гражданстве можно лишь в том случае, если человек постоянно живет за границей и снялся с воинского учета в России.

Льготы для обладателей ученых степеней

Отдельная льгота предусмотрена для обладателей ученых степеней. Кандидаты и доктора наук освобождаются от срочной службы. Это касается, например, аспирантов, защитивших диссертацию, даже если им еще нет тридцати лет. Для этого нужно принести в военкомат документы, подтверждающие степень. Правда, на случай мобилизации эта льгота не распространяется. Также, если обладатель ученой степени захочет пройти военную службу, то он сможет это сделать, при условии отсутствия проблем со здоровьем.

