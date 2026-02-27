В Новосибирске пройдет главная выставка для охотников, рыбаков и туристов

С 23 по 26 апреля 2026 года в Новосибирске, в выставочном комплексе «Экспоцентр», состоится ключевое событие года для всех любителей природы и приключений — специализированная выставка «Активный отдых: охота, рыбалка, туризм в Сибири».

Это единственная в своем роде площадка, где встречаются профессионалы охотничьего дела, производители снаряжения, путешественники и семьи, выбирающие досуг на природе. Гостей выставки ждет грандиозная экспозиция техники для бездорожья, новинки экипировки, туристического снаряжения и рыболовных снастей.

Сегодня мы хотим рассказать об еще одной активности, которая вас ждет: День охотничьих пород. В этот день в павильонах «Экспоцентра» развернется настоящий праздник для собаководов и охотников:

- Показательное выступление 10 охотничьих собак. Лучшие представители пород продемонстрируют свои рабочие качества и послушание в специально оборудованном манеже.

- Презентация породы «Легавые». Ведущие эксперты-кинологи расскажут об особенностях содержания, охотничьих инстинктах и натаске этих благородных собак.

- Мастер-класс от кинолога со сцены. Профессионал высокого класса в прямом эфире покажет основы дрессировки и управления собакой на охоте, ответит на вопросы зрителей.

- Точка с подсадными утками. Интерактивная зона, где каждый владелец собаки сможет получить консультацию по работе с подсадной дичью.

Помимо этого, в программе: турниры по стендовой стрельбе, розыгрыши призов от партнеров, мастер-классы по туристической кухне и ярмарка натуральных продуктов.

Не пропустите главную встречу сибирских охотников и путешественников весной 2026 года! Приходите за впечатлениями, опытом и новыми открытиями!

