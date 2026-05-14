сегодня 08:56
общество

Незаконный транзит иностранцев через Толмачёво обернулся семью годами строгого режима

Фото: magnific.com/ru/author/freepik / опубликовано на Сиб.фм
Обской городской суд Новосибирской области поставил точку в деле о коррупции и нелегальной миграции, вынеся приговор жителям Новосибирска и Москвы. Их признали виновными в даче взятки и организации незаконной миграции. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Как установило следствие, ещё в сентябре 2024 года фигуранты действовали слаженной группой. Они взялись обеспечить транзитный проезд через территорию России двум иностранным гражданам. Схема предполагала подкуп сотрудника контрольно-пропускного пункта в международном аэропорту Толмачёво. За беспрепятственный пропуск прибывших из-за рубежа людей один из подсудимых передал должностному лицу, которое действовало в рамках оперативно-розыскных мероприятий, 65 тысяч рублей. Сразу после передачи средств осуждённых задержали сотрудники правоохранительных органов.

Суд учёл назначил каждому из виновных наказание по совокупности преступлений – 7 лет и 2 месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, деньги, переданные в качестве взятки, были конфискованы в доход государства.

Наталья Шлюшинская
журналист

