Новосибирцам грозят штрафы до 50 тыс. рублей за борщевик на участках

Редакция Сиб.фм изучила новые правила борьбы с борщевиком и выяснила, какие штрафы грозят владельцам участков. С 1 марта 2026 года собственники и арендаторы земли обязаны не просто следить за территорией, а принимать активные меры против опасного инвазивного растения — борщевика Сосновского.

За бездействие могут выписать предписание, оштрафовать, а в запущенных случаях — изъять участок через суд.

Новые требования распространяются не только на сельхозземли, но и на дачные, садовые участки, территории частных домов и СНТ. Если борщевик растет на общей территории или перекинулся к соседям, вопросы возникнут и к собственникам, и к ответственным за содержание.

За непринятие мер гражданам грозит штраф от 20 до 50 тысяч рублей, должностным лицам — от 50 до 100 тысяч, юридическим — от 400 до 700 тысяч рублей. Штрафуют не за сам факт наличия растения, а за бездействие после предписания. Основанием для проверки могут стать жалобы соседей, публикации в интернете, фотофиксация или плановый мониторинг.

Борщевик Сосновского опасен: он вызывает ожоги кожи и глаз, быстро распространяется и вытесняет другие растения. Поэтому борьба с ним — мера защиты экологии и здоровья людей.

Что делать владельцам? Уничтожать растение до цветения: скашивать, выкапывать, обрабатывать гербицидами, укрывать почву. Работать только в защитной одежде и перчатках. Сохраняйте доказательства борьбы (фото, чеки, договоры), чтобы избежать штрафа. Если не начать действовать сейчас, можно лишиться и денег, и земли.