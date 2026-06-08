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общество
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Новосибирцев приглашают побороться за поездку на «Большую Дискотеку Авторадио» в Москве

Фото ООО «Выбери Радио» / опубликовано СИБ.ФМ
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Слушатели «Авторадио Новосибирск» могут выиграть поездку в Москву на «Большую Дискотеку Авторадио» — одно из самых ожидаемых музыкальных событий этого лета.

Масштабное шоу состоится 4 июля на сцене ВТБ Арены в Москве. Перед зрителями выступят популярные российские артисты, среди которых Zivert, Филипп Киркоров, Анна Асти, Стас Михайлов, Мари Краймбрери, Григорий Лепс, группа Dabro и другие исполнители*.

Чтобы побороться за главный приз, новосибирцам необходимо с 25 мая по 11 июня слушать эфир «Авторадио Новосибирск» на частоте 98.7 FM, запоминать ежедневную «Звезду дня» и дозваниваться в прямой эфир после сигнала ведущей по номеру 362-09-87. Участники, правильно ответившие на вопрос, становятся финалистами проекта.

Победитель определится 18 июня на специальной «Дискотеке Авторадио», которая пройдет в клубе «Отдых». Среди финалистов разыграют главный приз — два билета на «Большую Дискотеку Авторадио», а также перелет и проживание в Москве для двоих. Кроме того, одного из финалистов выберет редакция радиостанции среди подписчиков официального сообщества ВКонтакте.

Подробнее о проекте и других акциях — в эфире «Авторадио Новосибирск» и в группе «Авторадио Новосибирск 98.7 FM» ВКонтакте.

*Состав артистов мероприятия может быть изменен.

18+

Реклама. ООО «Выбери Радио». ИНН: 7708600939. Erid:2W5zFGW922u

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Галина Дидан
Журналист

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