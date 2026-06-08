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82.76% -1.2
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08 июня, 20:43
пробки
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общество
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Покажите свой лучший рецепт и получите вкусный приз от бренда «Сила Алтайская»

Фото СИБ.ФМ
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Радио «Городская волна» 101,4 FM и Сиб.фм вместе с брендом «Сила Алтайская» запускают вкусный кулинарный конкурс!

С 1 по 26 июня приготовьте любимое блюдо с тушёной говядиной из золотой серии «Сила Алтайская», сделайте аппетитное фото и загрузите его на сайт Сиб.фм.

Это может быть всё что угодно: сытное горячее, оригинальная закуска, семейный рецепт или авторское блюдо. Главное условие — использовать в приготовлении тушёную говядину «Сила Алтайская» и сфотографировать готовое блюдо вместе с банкой продукта.

Как принять участие:

- Приготовьте блюдо с тушёной говядиной «Сила Алтайская» с 1 по 26 июня.

- Сделайте фото готового блюда на фоне банки продукции.

- Загрузите снимок на сайт Сиб.фм.

После публикации работ начнётся голосование, где каждый сможет поддержать понравившихся участников.

Имя победителя объявят 28 июня на главной сцене празднования Дня города Новосибирска.

Главный приз — целый ящик тушёнки из золотой серии «Сила Алтайская»!

Проявите кулинарную фантазию, поделитесь своим фирменным рецептом и получите шанс выиграть вкусный подарок.

Партнер: Русская Ресурсная компания Сибирь» — производственное предприятие, расположенное в сердце Алтая.

Партнер: «Сила Алтайская» — золотая серия тушеного мяса.

Сроки проведения конкурса: с 01.06.2026 по 26.06.2026.

Подробная информация об организаторе, правилах участия, количестве призов и порядке их получения размещена на сайте sib.fm.

12+

Реклама ООО «Сибфм». ИНН 5407466595 Erid:2W5zFHknQqo

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Галина Дидан
Журналист

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