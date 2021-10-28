Политтехнологов после выборов оставили без средств

Прошедшие в сентябре выборы в Госдуму и местные заксобрания выявили проблему недобросовестных заказчиков услуг политтехнологов. В приватных беседах и профильных сообществах в соцсетях специалисты жалуются на обман со стороны клиентов. Многие из кандидатов до сих пор не оплатили работу экспертов.

В политтехнологической тусовке сегодня активно обсуждают историю, случившуюся во время сентябрьской кампании в Ульяновске: специалисты начали в сетях жаловаться на местного кандидата, который пытался попасть по одномандатному округу в Госдуму. В итоге практически на финишной прямой политик был снят с дистанции по решению суда. После этого, как утверждают работавшие с ним технологи, команде платить не захотели — по некоторым данным, сумма долга составила 10 миллионов рублей. При этом сам теперь уже экс-кандидат утверждает, что никому ничего не должен.

По словам главы Политической экспертной группы Константина Калачёва, подобные истории происходят сплошь и рядом. Он говорит, что опытные политтехнологи знают, что работать надо всегда по предоплате.

Хотя обманывать с оплатой — это странно, сейчас избирательные фонды стали вполне реальными, можно платить технологам через избирательный фонд. Более того, фонд можно даже использовать для обналички денег спонсоров. Условно говоря, технолог может получить зарплату на условиях «отката». Дескать, мы тебе заплатим миллион, а половину мне отдашь. Но самое главное, что есть те, кто кидает регулярно. Фамилии этих политиков-кидал хорошо известны, —

заявил Калачёв.

Он также рассказал, что существует чёрный список заказчиков. Правда, фамилии стараются не называть до последнего, в надежде, что с ними расплатятся.

Бывало и так, что я тратил свои деньги на кампанию. А до этого нам не на что было оплачивать «полевиков», наблюдателей на части территорий. Мы эти территории проиграли. Когда же я пришёл и попросил заплатить мне, заказчик ответил — какие деньги, вы же проиграли! И он должен мне до сих пор, —

рассказал собеседник NEWS.ru.

Добросовестность в среде российских элит — не самая распространённая черта, подтвердил в разговоре с NEWS.ru политолог Аббас Галлямов. Однако, говорит он, дело ведь не только в моральных качествах этих людей, многие просто не понимают, что они сами себя обманывают.

Что делает политтехнолог, которому вовремя не платят? Правильно, сокращает издержки. Но в результате ведь страдает качество кампании. Например, на агитационную волну технолог потратился, а на контроле решил сэкономить. В результате агитсеть видит, что контроля за качеством распространения агитматериалов нет, и начинает халтурить. Следующая волна уже менее качественной будет, а третью вообще только на бумаге, в отчётах, можно будет увидеть, —

поделился эксперт.

Угробить реноме

В профессиональных кругах о ряде политических персон разве что не слагают легенды. Один из технологов на условиях анонимности рассказал NEWS.ru, что рекордом по «кидалову», пожалуй, стала кампания в Хабаровском крае 2019 года.

Сейчас половина всех этих заказчиков сидит. Речь об отморозках и бандитах. Самая яркая ситуация — человеку, пьяному, дали денег и он якобы их потерял. Весь штаб остался без зарплаты. В той кампании не заплатили и не планировали платить многим «полевикам», —

рассказал собеседник.

Также в топе недобросовестных заказчиков — известный политик, особенно хорошо известный жителям Пермского края. Технологи, с которыми удалось пообщаться NEWS.ru, подтверждают, что он оставил без обещанных денег многих специалистов. В итоге даже сам список непорядочных клиентов назван его именем.

Политтехнолог Алина Жестовская подтвердила NEWS.ru, что тоже имела неосторожность работать с «этим персонажем». Она говорит, что в негативном свете особенно отчётливо этот политик засветился в ходе прошлой кампании в Госдуму, чем «задал новую планку профессиональной солидарности».

Однако надо понимать, что люди, которые могут создать имидж и симпатии некоему амбициозному персонажу, с ещё большей виртуозностью способны реноме «кидалы» и угробить. Каким нужно быть болваном, чтобы этого не понимать? —

недоумевает Жестовская.

О массовости обманов политтехнологов говорит и журналист Дмитрий Носков. Он вспомнил историю: несколько лет назад, после того как «Справедливая Россия» набрала на выборах в Курской области 14%, чего не случалось никогда, заказчик вдруг решил, что это неудовлетворительный результат.

Сначала перестал здороваться. Стало ясно, что он был не намерен платить. Его заставило руководство партии. Но в итоге всё равно вместо 1,5 миллиона он отдал 900 тысяч, поэтому часть выполненных работ пришлось профинансировать из своих карманов, —

рассказал Носков.

Некоторые специалисты обращают внимание, что зачастую «кидалами» оказываются оппозиционные кандидаты. После проигрыша на выборах они нередко отказываются платить по счетам, утверждает в беседе с NEWS.ru директор Агентства нестандартных политических и корпоративных ситуаций Марат Хамидуллин.

Слабой стороной работы технологов, по его словам, является то обстоятельство, что до сих пор можно встретить «конвертную» систему, когда оплата происходит без договора и наличкой. Таким образом кандидаты не ограничиваются официальным предвыборным фондом, объясняет Хамидуллин, и это помогает технологам избежать бумажной волокиты и затрат на налоги:

Но отсюда и риски: раз нет договоров, значит, нет и стопроцентной гарантии оплаты. Тем более часто команда политтехнологов приезжает из другого региона, и даже договор не всегда гарантирует оплату — суды могут длиться годами, на них нужно тратить время и нанимать юристов, которым тоже нужно платить.

Не пить виски, не ходить в баню

Эксперты признают, что рынок политтехнологий всё же стал менее «диким» — 10–20 лет назад с деньгами обманывали значительно чаще. Один из работавших в те времена технологов рассказал, что однажды ему тоже задолжали довольно крупную сумму за выполненную работу.

Стоило мне заикнуться об этом, как ко мне приехали бритоголовые ребята и рассказали одну интересную вещь: дескать, мы машины краской обливали, входные двери поджигали, по голове давали неоднократно, но вот профилактические беседы, как сейчас, проводим впервые и больше не планируем. Сегодня, конечно, такого лютого беспредела стало меньше, —

признался собеседник NEWS.ru.

Для того чтобы не стать жертвой недобросовестных заказчиков, директор экспертно-аналитического центра «Северо-Запад» Екатерина Колесникова советует соблюдать ряд правил. Так, по её словам, ни при каких условиях сотрудники избирательных штабов не должны вкладывать в кампанию свои финансы, поскольку эти деньги вернуть назад в свой кошелёк потом практически невозможно. Она рассказала NEWS.ru, что после сезона-2021 лично знает экс-сотрудника предвыборного штаба в Москве, которому его клиент до сих пор должен почти полмиллиона рублей.

Для того чтобы штаб не кинули на зарплаты, лучше всего заключать с кандидатом договор об оказании услуг. Никакой чёрной кассы в этом случае быть не может. Всегда при неисполнении обязательств можно пойти в суд и устроить параллельно нечестному клиенту ЧС федерального масштаба, —

говорит Колесникова.

Она также советует не дружить с заказчиками и всегда соблюдать субординацию. Ведь как только политтехнолог начинает выпивать с кандидатом по вечерам или ходить в баню, их отношения уходят в другую плоскость. У такой «дружбы» есть очевидный побочный эффект: в финале, если кандидат проигрывает выборы, то виноватым у него всегда остаётся его «друг-политтехнолог Коля», которого он парил в бане и поил дорогим виски.