В Новосибирской области 3 человека погибли в ДТП с минивэном

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В Тогучинском районе Новосибирской области три человека погибли в ДТП с минивэном.

В Новосибирской области произошла еще одна авария со смертельным исходом. На трассе К-19Р в Тогучинском районе при столкновении двух автомобилей погибли три человека. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Смертельное ДТП произошло утром 16 января в Тогучинском районе Новосибирской области. Минивэн «Toyota Noah», ехавший из Новосибирска, выехал на встречную полосу движения и врезался в автомобиль ВАЗ-2104. Водитель и двое пассажиров отечественного авто погибли на месте происшествия. Четыре человека получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали в больницу.

Районная прокуратура организовала проверку по факту происшествия, сообщили в ГИБДД.