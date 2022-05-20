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общество

Губернатор Травников поручил усилить борьбу с поджигателями лесов в Новосибирской области

Фото Губернатор Травников поручил усилить борьбу с поджигателями лесов в Новосибирской области
Фото Губернатор Травников поручил усилить борьбу с поджигателями лесов в Новосибирской области

МЧС России

В Новосибирской области усилят борьбу с пожарами.

Глава Новосибирской области провел заседание комиссии по ЧС и пожарной безопасности. Травников поручил усилить борьбу с лесными пожарами.

«Пожароопасная обстановка очень серьезная, особое внимание прошу обратить на риски возникновения и распространения лесных пожаров», – сказал Травников.

Руководитель региона 20 мая провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. В заседании также приняли участие представитель ГУМЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов, члены правительства НСО, главы муниципалитетов и оперативных ведомств.

В Новосибирской области сохраняется напряженная обстановка с пожарами, в некоторых районах она стала чрезвычайной. Губернатор отметил, что в ближайшие дни в регионе будет жаркая погода, температура воздуха превысит отметку в +30 градусов. При этом будет дуть порывистый ветер.

Андрей Травников потребовал усилить работу по уголовному и административному преследованию поджигателей лесов. Наказание должны понести как те, кто предумышленно совершает поджоги, так и те, кто допускает возгорания, игнорируя запреты и предупреждения со стороны властей.

Особое внимание губернатор велел обратить на ситуацию с пожарами в Северном районе.

Напомним, на протяжении месяца в регионе действует особый противопожарный режим. Сиб.фм узнал у властей, кому можно заходить в лес во время запрета на их посещение и какие штрафы грозят нарушителям режима.

Помимо этого, губернатор уделил внимание и вопросу безопасности людей, а особенно детей, на водоемах. Несмотря на то, что официально купальный сезон еще не открыт, а спасатели и врачей просят жителей Новосибирской области не купаться в озерах и реках, в жаркую погоду люди идут на пляжи. Не все из них оборудованы и имеют спасательные пункты наблюдения – это увеличивает риск гибели людей. Только за этот год в НСО утонули трое детей. Травников призвал усилить контроль за неофициальными пляжами региона и увеличить количество спасательных пунктах на водоемах в районах Новосибирской области.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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