В Новосибирске перекрыли улицу Ватутина, чтобы вытянуть застрявший бензовоз

Фото: АСТ-54

В Новосибирске из-за снегопада на улице Ватутина застрял бензовоз.

В Новосибирске на улице Ватутина забуксовал бензовоз, из-за чего сотрудникам ДПС пришлось перекрыли движение. Об этом сообщили очевидцы в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

В результате бензовоз пришлось буксировать при помощи автомобилиста на Nissan Pathfinder. Очевидцы опубликовали кадры эвакуации грузовой машины.

По словам очевидцев, из-за перекрытия дороги на участке собралась пробка. Сейчас движение восстановлено.

Новосибирцы с трудом пережили обильные снегопады в минувшую субботу, 28 января. Ранее Сиб.фм сообщал, что испытание на дорогах ожидает автолюбителей и сегодня

"29 января в первой половине дня ожидается небольшой снег. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха -9, -11 С. На дорогах местами гололедица, снежные заносы", – предупреждали ранее в Западно-Сибирском УГМС.

В понедельник, 30 января, температура составит – 8... – 10 градусов. Снегопады продолжатся и в начале следующей недели.

Напомним, сегодня житель Новосибирска пожаловался на некачественную уборку снега на Котовского.