Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

В Новосибирске перекрыли улицу Ватутина, чтобы вытянуть застрявший бензовоз

Фото В Новосибирске перекрыли улицу Ватутина, чтобы вытянуть застрявший бензовоз
Фото В Новосибирске перекрыли улицу Ватутина, чтобы вытянуть застрявший бензовоз

Фото: АСТ-54

В Новосибирске из-за снегопада на улице Ватутина застрял бензовоз.

В Новосибирске на улице Ватутина забуксовал бензовоз, из-за чего сотрудникам ДПС пришлось перекрыли движение. Об этом сообщили очевидцы в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

В результате бензовоз пришлось буксировать при помощи автомобилиста на Nissan Pathfinder. Очевидцы опубликовали кадры эвакуации грузовой машины.

По словам очевидцев, из-за перекрытия дороги на участке собралась пробка. Сейчас движение восстановлено.

Новосибирцы с трудом пережили обильные снегопады в минувшую субботу, 28 января. Ранее Сиб.фм сообщал, что испытание на дорогах ожидает автолюбителей и сегодня

"29 января в первой половине дня ожидается небольшой снег. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха -9, -11 С. На дорогах местами гололедица, снежные заносы", – предупреждали ранее в Западно-Сибирском УГМС.

В понедельник, 30 января, температура составит – 8... – 10 градусов. Снегопады продолжатся и в начале следующей недели.

Напомним, сегодня житель Новосибирска пожаловался на некачественную уборку снега на Котовского.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

24726
«Недавно смеялись, а теперь их нет»: появились подробности гибели четырех человек в ДТП со скорой под Новосибирском
24720
Погибший в Новосибирске 11-летний мальчик оставил предсмертную записку
22947
Отсрочка от мобилизации в феврале 2023: обновленный перечень оснований
18432
В Новосибирской области запустили новую 8-вагонную электричку с биотуалетами
15708
Труп 11-летнего мальчика нашли в квартире в Новосибирске
13483
В школе № 78 Новосибирска отказались комментировать гибель 11-летнего мальчика
12185
Райкин поручился за задержанного в Новосибирске экс-директора «Красного факела» Кулябина