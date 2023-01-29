В Новосибирске перекрыли улицу Ватутина, чтобы вытянуть застрявший бензовоз

Фото: АСТ-54
В Новосибирске из-за снегопада на улице Ватутина застрял бензовоз.
В Новосибирске на улице Ватутина забуксовал бензовоз, из-за чего сотрудникам ДПС пришлось перекрыли движение. Об этом сообщили очевидцы в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
В результате бензовоз пришлось буксировать при помощи автомобилиста на Nissan Pathfinder. Очевидцы опубликовали кадры эвакуации грузовой машины.
По словам очевидцев, из-за перекрытия дороги на участке собралась пробка. Сейчас движение восстановлено.
Новосибирцы с трудом пережили обильные снегопады в минувшую субботу, 28 января. Ранее Сиб.фм сообщал, что испытание на дорогах ожидает автолюбителей и сегодня
"29 января в первой половине дня ожидается небольшой снег. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха -9, -11 С. На дорогах местами гололедица, снежные заносы", – предупреждали ранее в Западно-Сибирском УГМС.
В понедельник, 30 января, температура составит – 8... – 10 градусов. Снегопады продолжатся и в начале следующей недели.
Напомним, сегодня житель Новосибирска пожаловался на некачественную уборку снега на Котовского.
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