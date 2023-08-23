Морозоустойчивая ягода и ДНК-аптамеры: стало известно о необычных проектах сибирских учёных

Сибирские учёные рассказали «СибфмGroup» о новых проектах.

Самый компактный в мире космический телескоп для наблюдения за Солнцем

Его создали исследователи Института солнечно-земной физики СО РАН (Иркутск) в партнёрстве с коллегами из Института космических исследований РАН (Москва), Новосибирского государственного университета и Института физики микроструктур РАН (Нижний Новгород). Телескоп под названием СОЛ размещён на наноспутнике НОРБИ-2 и выведен в космос в конце июня 2023 года с космодрома Восточный вместе со спутником Метеор No 2-3.

Основная задача прибора – получение экспериментальных данных по структуре короны Солнца и активным процессам в ней, главные из которых – солнечные вспышки. Так как в космосе сейчас нет других солнечных телескопов РФ, прибор, в случае успешного начала работы, станет первым за многие годы собственным космическим средством получения изображений Солнца в нашей стране. Первые результаты о штатном или нештатном состоянии инструмента после вывода на орбиту должны быть получены в ближайшее время.

Экологичное сжигание угля

Учёные ФИЦ «Институт катализа им. Г. К. Борескова СО РАН» оптимизировали экологически чистую технологию сжигания топлива в кипящем слое катализатора. Добавление к сырью биомассы позволило снизить выбросы парниковых газов на 30–40% и довести степень выгорания топлива практически до 100%.

Технология сжигания в кипящем слое катализатора (КСК) – уникальная разработка. Оно протекает при более низких температурах, чем традиционное пламенное сжигание, за счёт чего снижаются выбросы вредных веществ в атмосферу. Процесс происходит в металлическом реакторе, наполненном шариками катализатора, которые циркулируют в нём с высокой скоростью в интенсивном потоке воздуха. Чем больше в топливе летучих веществ (а для бурого угля это 40–50 %), тем эффективнее происходит горение. Благодаря особенностям технологии нет необходимости устанавливать дополнительное оборудование по доочистке газов, что удешевляет генерацию тепла.

В регионах Сибири и Дальнего Востока по этой технологии на буром угле работают пять объектов.

ДНК-аптамеры для диагностики опухоли головного мозга

Исследователи из Красноярского государственного медицинского университета (Красноярск), ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН» (Красноярск), Больницы скорой медицинской помощи и онкологического центра (Красноярск) разработали ДНК-аптамеры – короткие последовательности нуклеотидов. Они помогли учёным со стопроцентной точностью выявлять глиому – один из наиболее опасных типов опухолей головного мозга. Созданные молекулы способны находить злокачественные клетки нервной ткани, после чего, благодаря метке светящегося красителя, новообразование можно легко обнаружить с помощью микроскопа во время операции. Такой подход поможет удалять опухоли с высокой точностью, не задевая функциональные зоны мозга. Эксперименты показали, что аптамеры абсолютно безопасны для животных, а потому потенциально могут использоваться для точной диагностики и адресной терапии опухолей головного мозга и у человека.

Основа для роста костей

Учёные из Новосибирска создали модель 3D-принтера для печати биокерамических имплантов, которые являются основой для роста костей. По мнению разработчиков, несмотря на прочность костной ткани, она чувствительна к ударам. Если поскользнуться и упасть, в костях могут появиться трещины. К тому же после перенесённых человеком тяжёлых болезней в костной ткани образуются пустоты. Заполнять подобные полости можно имплантами.

Наиболее подходящий материал для таких изделий – гидроксиапатит, который входит в состав костей и зубной эмали. Сибирские химики синтезировали его в виде порошка. Это позволит пациентам с травмами такого рода полноценно жить.

На изготовление одного импланта уходит всего несколько часов. Новинку уже поддержал Российский фонд фундаментальных исследований. Первые результаты показали, что костная ткань с порошковым имплантом восстанавливается быстрее. Материал доказал свою эффективность.

Морозоустойчивая ягода

Сотрудники Центрального ботанического сада СО РАН вывели межвидовые гибриды топяной голубики, устойчивой к аномальным сибирским морозам. Для создания нового морозоустойчивого вида использовали популярные сорта: голубику полувысокорослую, выступающую в роли отцовского растения, и голубику топяную – материнскую.

Сеянцы голубики, по прогнозам учёных, дадут первые ягоды уже в 2023 году, а впоследствии селекционеры будут проводить отбор полученных образцов. Учёные рассчитывают популяризовать выращивание голубики как в частных хозяйствах, так и на предприятиях.