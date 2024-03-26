«Пятигорск + СОЮЗ»: две легендарные команды комиков выступят на одной сцене в Новосибирске

Пятигорск и команда СОЮЗ выступят в большом концерте 22 мая на сцене ККК имени Маяковского. Билеты уже в продаже.

Коллектив «Пятигорск» начал свой путь в 2009 году, участвуя в межрегиональной лиге в Краснодаре. Уже в 2011 году они завоевали бронзовую медаль Высшей лиги, а в 2013 году стали её чемпионами. Кроме того, дважды они побеждали в летних кубках чемпионов.

Команда «СОЮЗ» была создана в 2011 году и за годы своего существования награждена множеством наград. Они стали чемпионами Высшей лиги в 2014 году, а также дважды побеждали в Летнем кубке. Сейчас участники коллектива активно ведут собственные шоу на телевидении и YouTube, а также принимают участие в съёмках кино и сериалов.

Весь вечер гостей будут веселить звёзды российского телевидения — Ольга Картункова, Екатерина Моргунова, Артур Диланян, Влад Хелоян и Татьяна Винокурова из команды «Пятигорск», а Айдар Гараев, Артем Муратов, Елена Гущина, Виктор Щетков, Александр Алымов, Кирилл Коковкин из команды «СОЮЗ». Комики представят свои лучшие номера и выступления из Высшей лиги и проектов «Игра», а также «Концерты» на ТНТ.

Шоу-программа включает в себя не только лучшие номера команд, показанные на телевиденье, но и специально созданные для этого мероприятия миниатюры и интерактивные номера со зрителями.

Не упустите возможность насладиться выступлениями любимых команд вживую. Будет весело, актуально и классно. Народный и простой юмор, завоевавший сердца миллионов.

Концерт «Пятигорск + СОЮЗ» пройдёт 22 мая в ККК им. Маяковского. Купить

билеты можно на сайте kassy.ru.

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