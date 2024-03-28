Единственная высотка «Аквамарина»: в квартале на Яринском заливе Оби стартовали продажи квартир в необычном доме

В Новосибирске стартовали продажи в новом доме комфорт-класса квартала «Аквамарин». Это единственное в комплексе здание высотой в 25 этажей.

Нестандартное решение

Главная особенность нового дома — нестандартные планировочные решения. В нём нет полноценных квартир, в основном представлены одно-, двух- и трехкомнатные студии со свободной планировкой. Застройщик предоставил покупателям возможность самим разграничивать пространство на свой вкус. Дом находится в самом центре миниполиса.

В нём есть три скоростных лифта, периметр находится под видеонаблюдением. В квартирах выполнена горизонтальная разводка отопления и установлены биметаллические радиаторы. На окнах есть защита от детей. В наличии квартиры как с ремонтом, так и с отделкой WHITEBOX.

Как рассказали в компании-застройщике, в квартирах с ремонтом использованы материалы повышенного качества, постелен линолеум, стены оклеены обоями. В помещениях покрашены потолки, установлены межкомнатные двери, оборудованы санузлы.

Квартал для семей

Что может получить новосёл, переезжая в «Аквамарин»? В первую очередь — это комфорт. Заключается он в том, что в квартале есть всё необходимое. Важный фактор — детский сад и школа в шаговой доступности. В перспективе планируется строительство ещё одной. Не нужно ездить куда-то далеко за продуктами – все супермаркеты под боком. Есть аптека, где можно купить необходимые средства для поддержания здоровья. Пункты выдачи популярных маркетплейсов находятся здесь же.

В «Аквамарине» живу в основном семейные люди, которые точно знают, чего хотят от жизни. Застройщик позаботился о том, чтобы семьям здесь было удобно. Кроме садика, здесь есть досуговый центы «Кубик», где проводят занятия с детьми от трех до шестнадцати лет. Есть шахматный клуб, ИЗО-кружок и много других направлений.

Для детей здесь много разнообразных функциональных площадок. Есть баскетбольное и футбольное поле, мягкие зоны, песочницы, площадка с горками, лестницами и канатными дорожками.

Застройщик создаёт места для отдыха. Ведутся работы по возведению Амфитеатра, где можно посидеть и насладиться видом на реку, почитать или поработать. В квартале есть большая благоустроенная набережная, где можно гулять как в теплое, так и в холодное время года. Комплекс находится недалеко от центра Новосибирска. Дорога займёт от 15 минут, в пробках немного больше. Рядом с «Аквамарином» есть остановка транспорта в шаговой доступности.

«Аквамарин» можно по праву считать одним из самых зелёных комплексов. Здесь регулярно высаживают деревья и кустарники, обновляют аллеи, у подъездов разбивают клумбы. За всем этим следят профессионалы. Большие внимание управляющая компания уделяет благоустройству: работники регулярно красят бордюрные камни, у каждого подъезда есть лавочки с урнами.

Соседский бизнес? Почему бы и нет!

В «Аквамарине» царит дружная, доброжелательная атмосфера. Люди обмениваются информацией в специальном чате. В нём состоит много активных и творческих жителей. Можно сказать, что в Аквамарине развит соседский бизнес.

Кто-то печёт на заказ торты, кто-то делает мыло и свечи, кто-то вяжет носки и варежки из шерстяных ниток, делает красивую керамику, создает букеты. И все это успешно продается.

Жители «Аквамарина» любят устраивать совместные праздники с живой музыкой, салютами для всех жильцов. Центральной локаций как правило становится набережная. Можно смело сказать, что здесь реализован принцип добрососедства. Все помогают друг другу. Все весьма отзывчивые.

Более подробно о «Квартале у реки Аквамарин» вам расскажут в отделе продаж.

Квартал у реки «Аквамарин»

Адрес: г. Новосибирск, ул. Междуреченская, 3/2, к. 1.

Телефон: 8 (383) 284 15 87

Сайт: проаквамарин.рф

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Застройщик: ОАО «Томская домостроительная компания»,

ИНН 7014036553.

Отдел продаж: ООО «МЕТР»,

ИНН 5406710924.

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