Впервые в НОВАТе! Опера «Опричник» и гастроли оперной труппы Михайловского театра.

В честь дня рождения НОВАТа впервые в его истории пройдут гастроли оперной труппы Михайловского театра.





ОПРИЧНИК

14 мая оперная труппа и симфонический оркестр Михайловского театра под управлением Александра Соловьева представят новосибирским зрителям редкую оперу Петра Ильича Чайковского «Опричник», а в роли Ивана Грозного на сцену выйдет художественный руководитель Михайловского театра Владимир Кеxмaн.

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ОПРИЧНИК

Уже 19 июня на Большой сцене НОВАТа состоится новосибирская премьера оперы. Новый спектакль пополнит русский оперный репертуар нашего театра, и новосибирские зрители смогут увидеть любимых солистов в новых амплуа.



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Приятным сюрпризом для ценителей оперы станет участие приглашенных солистов Большого театра России Алексея Тихомирова и Вадима Волкова в опере «Опричник» 14 мая и 19 июня. Алексей Тихомиров исполнит партию Князя Вязьминского, а Вадим Волков — партию Басманова.



Несмотря на исторический сюжет, опера «Опричник» — о любви. Молодой боярин Андрей Морозов хочет восстановить честь семьи и вернуть любимую. Сделав трудный выбор, он вступает в ряды опричников — личную гвардию царя. Чем обернутся его надежды на счастье, вы узнаете на спектакле!

Спешите занять лучшие места! Билеты уже в продаже на официальном сайте novat.ru.

Реклама. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Новосибирский государственный академический театр оперы и балета» (НГАТОиБ). ИНН 5406014684. Erid: LjN8KCNNG