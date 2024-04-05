Афиша Новосибирска: когда состоятся концерты Вороваек, Николаева и студии «СОЮЗ»

Весной 2024 года Новосибирск принимает звёзд отечественной эстрады и знаменитых комиков. Концерты артистов состоятся 12 апреля, 22 и 31 мая. В материале Сиб.фм – афиша мероприятий.

12 апреля столицу Сибири с концертом посетит Игорь Николаев. Он выступит с программой «Лучшие и новые песни #Выпьемзалюбовь».

Музыкант исполнит песни из нового альбома «Линия жизни», а также хиты, проверенные временем.

Концерт состоится в ДК «Железнодорожников» (ул. Челюскинцев, 11).

Возрастное ограничение +6

22 мая новосибирцев и гостей города ждёт шоу-программа «Пятигорск + СОЮЗ». Гостей мероприятия будут веселить звёзды российского телевидения — Ольга Картункова, Екатерина Моргунова, Артур Диланян, Влад Хелоян и Татьяна Винокурова из команды «Пятигорск», а Айдар Гараев, Артем Муратов, Елена Гущина, Виктор Щетков, Александр Алымов, Кирилл Коковкин из команды «СОЮЗ». Комики представят лучшие номера проектов «Игра», а также «Концерты» на ТНТ. Кроме этого, покажут специально созданные для этого мероприятия миниатюры и интерактивные номера со зрителями.

Концерт состоится в киноконцертном комплексе «Маяковского» (Красный проспект, 15).

Возрастное ограничение: +12

В последний день весны в Новосибирске состоится большой концерт звёзд шансона, на котором выступят такие известные исполнители как «Воровайки», «Мафик» и «Бумер».

Группа «Воровайки» была основана в сентябре 1999 года, их дебютный альбом вышел в ноябре того же года. С 2001 года они активно выступают, исполнив более 100 песен за свою карьеру. Наиболее популярные композиции: «Хоп, мусорок», «Жизнь блатная» и «Наколочка».

Денис Мафик — русский шансонье, музыкант, автор и исполнитель. В начале 2000-х годов он записал сборник песен и отправил его в различные студии. Покорил сердца слушателей хитами: «Джульетта и вор», «Мерседес», «Красивая», «Тигрёнок», «Штаны в полосочку», «Бродяги станут королями» и «Блатуй».

«Бумер» — популярная группа танцевального шансона. Знаменитые хиты – «Письма», «Когда уходят друзья», «Не люби её», и «Седая ночь». Даже после ухода из жизни лидера коллектива Юрия Алмазова, группа продолжает радовать фанатов как старыми хитами, так и новыми.

Концерт состоится в киноконцертном комплексе «Маяковского» (Красный проспект, 15).

Возрастное ограничение: 12+

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