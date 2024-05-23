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общество

В Новосибирске школьников обвинили в издевательствах над собакой — инцидент попал на видео

Фото: МЖК Восточный, Плющихинский / Вконтакте

Трое подростков издевались над псом, очевидцы снимали происходящее с балкона.

Жители одного из домов по адресу Татьяны Снежиной 41/1 сообщают об инциденте, который они заметили в балкона. В кадр попали трое подростков и собака: один из ребят держал питомца, другой бил животное палкой. Третий тоже не остался в стороне, принимал посильное участие в происходящем.

Попал на камеру и случайный прохожий — мужчина находился буквально в метре от происходящего, но не предпринял никаких действий.

Пользователи сети возмущены.

«Очень жаль, что существуют такие дети. Куда смотрят родители? Как же это возможно?», — задаются вопросом одни.

«Откуда такая жестокость», — добавляют другие.

Однако нашлись и те, кто не увидел в ролике ничего криминального. Интернет-пользователи предположили, что школьники просто играют с собакой, никаких травм они ей не нанесли.

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Евгения Замошникова
Журналист

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