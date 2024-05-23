В Новосибирске сотрудника ГИБДД и директора автошколы подозревают во взяточничестве

Почти 2,5 года сотрудник автошколы мог давать взятки сотруднику ГИБДД, чтобы его ученики могли «сдать» экзамен. Теперь им грозит до 15 лет заключения.

Новосибирские следователи возбудили уголовные дела в отношении сотрудника ГИБДД по Новосибирской области и директора одной из местных автошкол. По версии следствия почти 2,5 года — с ноября 2021 года по март 2024 года — представитель автошколы давал взятку сотруднику ГИБДД. Цель взятки — «облегчить» выпускникам автошколы сдачу экзамена, речь идет о практической части непосредственно в городе. Общая сумма взятки за весь период — около 400 тысяч рублей.

Оба подозреваемых задержаны, теперь, если их вину докажут, им грозит до 15 лет заключения, а также штраф в размере семикратной суммы взятки. Задержанные осуждены по статьям 290 (часть пять) и 291 (часть 4) УК РФ.

Сейчас следователи собирают доказательства по данному эпизоду.