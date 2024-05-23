Жительница Новосибирска лишилась 100 тысяч рублей в банкомате — внесенные купюры испарились

Сибирячка обратилась на «горячую линию» банка, но это не спасло ситуацию.

Жительница Новосибирска столкнулась с непредвиденной ситуацией — поход в банкомат для внесения денежных средств, лишил ее этих самых денег. При себе у сибирячки было 100 тысяч рублей — вся сумма сторублёвыми купюрами. Женщина решила сэкономить время и внесла всю сумму разом. Банкомат принял 100 тысяч рублей, створки закрылись, женщина услышала характерный звук, думала, что вот-вот и на экране появится нужная сумма. Но этого не произошло. Банкомат просто «съел» деньги.

Женщина забила тревогу, связалась с сотрудниками банка по «горячей линии», ей рекомендовали оставить заявку через сайт.

Женщина так и сделала, предварительно оглядев пространство, заметив, что над банкоматом три камеры видеонаблюдения, в случае чего, это поможет. Не помогли ни камеры ни сотрудники банка — через некоторое время пришел ответ из банка, что лишних средств в банкомате не обнаружено. Сибирячка считает, что ее обманули. Она обратилась с жалобой в прокуратуру и полицию.