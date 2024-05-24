Андрей Малахов был замечен в новосибирской кальянной, где Никита Кологривый покусал официантку

Популярный ведущий провел собственное расследование.

Приезд Никиты Кологривого в родной Новосибирск помнят многие: в ночь с 18 на 19 марта он был замечен в одной из кальянных в центре города. На следующее утро появились новости о том, что звезда сериала «Слово пацана» не только отдыхал в кругу друзей, но и укусил официантку за ногу. В качестве доказательств — видеозапись.

С тех пор прошло больше двух месяцев, Кологривый успел семь дней отсидеть в ИВС, а новость о произошедшем улеглась. Однако накануне в столицу Сибири в рамках рабочего визита прибыл Андрей Малахов. В свободное время он посетил несколько публичных заведений, в том числе ту самую кальянную у ТРЦ «Галерея Новосибирск». Шоумен поделился в соцсетях видеороликом из заведения, сказав на камеру следующее:

«Ну что я на точке друзья. Столик Никиты Кологривого занят. Сейчас мы увидим эту официантку», — отметил Малахов.

Пользователи сети вспомнили об инциденте, отметив, что сам Кологривый с тех пор сильно изменился. Больше не попадает в скандалы и отмечает, что те семь дней заключения, пошли ему на пользу.