Новосибирский актер Павел Прилучный показал старшего сына на выпускном вечере

Старший сын артиста окончил начальную школу. Была на выпускном и мама мальчика, бывшая жена актера.

Известный актер Павел Прилучный поделился кадрами с выпускного сына. Звезда «Мажора» выложил в соцсети несколько фотографий с Тимофеем и написал трогательный текст:

«Окончена начальная школа, а это значит, что впереди начинается все самое интересное. Пусть мир познается, знания — растут, опыт — копится. Развивайся, учись и не останавливайся на достигнутом. А папа всегда рядом», — подчеркнул Прилучный в микроблоге.

Пришла на выпускной Тимофея и бывшая жена Прилучного Агата Муцениеце, она также трогательно обратилась к сыну, выложив в микроблог небольшое видео с его участием.

«Сегодня у моего котика выпускной. Еще один год пролетел. Такой большой мальчик! Мамина защита и опора», — подчеркнула Агата Муцениеце.

Напомним, что Прилучный и Муцениеце разошлись со скандалом в 2020-ом году. В браке — с июля 2011 года. Есть двое детей — сын и дочь.

Сейчас Прилучный в новых отношениях, его вторая жена — Зепюр Брутян родила ему сына весной прошлого года.