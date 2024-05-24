сегодня
24 мая, 18:13
пробки
8/10
погода
+9.8°C
курсы валют
usd 90.24 | eur 97.87
сегодня
24 мая, 18:13
пробки
8/10
погода
+9.8°C
курсы валют
usd 90.24 | eur 97.87
сегодня 17:10
проиcшествия

Подозреваемого в убийстве школьницы в Кемерово задержали спустя 17 лет

Фото: СК РФ по Кемеровской области

Девятилетнюю девочку обнаружили без признаков жизни в летнем домике одного из СНТ. Установить личность подозреваемого удалось спустя 17 лет.

В Кемерово задержали подозреваемого в убийстве школьницы спустя 17 лет, сообщают в пресс-службе СК РФ по региону. Трагедия в Кузбассе произошла 23 июля 2007 года: девочка бесследно исчезла, а вечером в одном из дачных домиков было обнаружено ее тело. Следователи принялись расследовать данный эпизод, но тогда установить личность преступника не удалось.

Следователи не теряли надежды найти виновника, допрос свидетелей не заканчивался — за 17 лет было опрошено не менее 600 человек. Привлекли следователи и техническую сторону, проведя свыше 2500 детализаций телефонных звонков.

«Было также проведено несколько сотен различного вида судебных экспертиз, в том числе молекулярно-генетические в Судебно-экспертном центре СК России», — поясняют в СК РФ по Кемеровской области.

Подозреваемый был задержан 23 мая 2024 года в Кемерово. Если его вину докажут, он отправится в колонию на пожизненное.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Дарья Лапина
Журналист

Читайте в