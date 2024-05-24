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проиcшествия

В Новосибирске охранника «схватил» инсульт на рабочем месте

Фото: МАСС / Новосибирск

Дверь в служебное помещение, где находился мужчина, была заблокирована. Потребовалась помощь спасателей.

Новосибирские спасатели рассказали, что 23 мая около семи часов утра, оказали помощь охраннику, который работает в одном из помещений по улице Ядринцевская. В 06 часов 43 минуты сотрудникам МАСС сообщили, что мужчина находится один в служебном помещении, дверь заперта изнутри, охранник не отзывается, есть подозрение, что у него инсульт.

Операция по вызволению мужчины была проведена и завершена в считанные минуты, время окончания спасательных работ — 07:02. Охранника передали бригаде скорой помощи.

В тот же день спасатели совершили еще несколько выездов. Один из них прошел в Акватории реки Обь (Первомайский район). Было необходимо эвакуировать сибиряка, оказавшегося там поздно ночью.

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Дарья Лапина
Журналист

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