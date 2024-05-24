«Возможен град»: в Новосибирске прогнозируют заморозки до -2 градусов

В Новосибирской области на выходных возможен град и заморозки.

Новосибирцы с нетерпением ждут тепло, однако солнечные лучи в мае этого года явление редкое. Неделя подарила сибирякам — внезапный град, а дачникам — возможные проблемы с урожаем, теплицами. Многие задаются вопросом, когда же, наконец, придет лето? Прогноз на данный момент неутешительный — не в ближайшие дни.

В субботу 25 мая синоптики прогнозируют преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза. Днем +6...+8 градусов, днем +12...+14 градусов, ветер северо-западный ночью 3–8 м/с, днем 5–10 м/с.

В воскресенье 26 мая, ночью кратковременный дождь, днем без осадков. Ночью +3...+5 градусов, днем +16...+18 градусов. Ночью ветер северо-западный 4–9 м/с, днем юго-западный 6–11 м/с.

Следующая неделя с 27 мая по 2 июня начнется с дождей.

27, 28, 28, 30 мая — дожди.

31 мая, 1 и 2 июня — дожди не прогнозируются.

Средняя температура на следующей неделе: +10-+16 градусов.