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общество

Берег Обского моря весь усыпан ракушками из-за сброса воды

Кадрами с «ракушечных пляжей» делятся отдыхающие.

В минувшие выходные жители Новосибирска и области отправились на отдых, многие выбрали Обское море в качестве места для релакса. По приезду были сильно удивлены — поверхность пляжа усыпана ракушками. Отдыхающие делятся кадрами в сети и подозревают, что это может быть связано с минувшим выбросом воды на ГЭС. Пользователи сети отмечают, что явление редкое. Однако нашлись и те, кто сталкивался с похожей картиной, но в районе аквапарка у реки Обь.

«Ужас. У нас на берегу ближе к осени тоже самое. Это около аквапарка. Такого раньше не было. Очень неприятная картина», — пишут интернет-пользователи.

«Какие крупные ракушки... Как же это красиво и страшно одновременно», — добавляют другие.

Фото Берег Обского моря весь усыпан ракушками из-за сброса воды 2

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Дарья Лапина
Журналист

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