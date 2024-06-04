Уволившийся чиновник мэрии Новосибирска возглавил филиал СГК. Что известно о Дмитрии Перязеве

Информация об уходе сотрудника мэрии появилась 31 мая, а через четыре дня стало известно о его новой должности.

На официальном сайте СГК появилась информация о новом сотруднике — Дмитрий Перязев возглавил АО «СГК – Новосибирск». Почти шесть лет — с июня 2018-го по май 2024-го он трудился в должности начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска. Назначен был Анатолием Локтем, экс-мэром города Новосибирска.

Дмитрию Перязеву — 52 года, он окончил Новосибирскую государственную академию строительства по специальности «теплогазоснабжение и вентиляция», по образованию — «инженер-строитель». С 1995 по 1999 годы трудился инженером по лифтам, в том числе в ИЦТБиД «Котлонадзор», инженерном центре «Промтехэкспертнадзор», АОЗТ «Сибирьлифтремонт».

Последующие четыре года с 1999 по 2003 год работал на участке Центрального теплового района, начал с должности мастера и добрался до позиции «главного инженера». Работал в ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» начальником управления по реконструкции и ремонтам, затем закрепился за МУП «Энергия» (сначала в качестве главного инженера, затем стал исполнительным директором).

Дмитрий Перязев признался коллегам по СГК, что одна из приоритетных задач для него — повысить надежность системы теплоснабжения. В своей копилке он имеет существенный опыт и знания, которые привнесет в свою работу.

Напомним, что сегодня, 4 июня, будет избрана мера пресечения для главы Корпорации развития Новосибирской области Александра Зырянова, который сейчас находится в суде. Сиб.фм следит за происходящим онлайн и ведет прямой репортаж.