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вчера 22:20
общество

Жители Новосибирска считают, что городские ограждения портят вид и мешают уборке

Фото: BFM-Новосибирск

Мэрия Новосибирска запустила опрос на портале Госуслуг, чтобы узнать мнение жителей о судьбе дорожных ограждений, установленных в городе ранее.

Опрос начался 8 июля. Он продлится до 21 июля. Горожанам предлагают ответить на вопрос о необходимости ограждений для обеспечения безопасности пешеходов. Несмотря на низкую активность голосования, среди участников преобладает мнение о ненужности ограждений, считающих их портящими внешний вид города и мешающими уборке тротуаров.

Мэрия также напомнила о новых правилах демонтажа ограждений, установленных на участках с газонами или живыми изгородями шириной в метр.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области наказали обманувшего государство на 1,2 млн рублей фермера.

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Игорь Кириченко
Журналист

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