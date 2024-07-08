Жители Новосибирска считают, что городские ограждения портят вид и мешают уборке

Мэрия Новосибирска запустила опрос на портале Госуслуг, чтобы узнать мнение жителей о судьбе дорожных ограждений, установленных в городе ранее.

Опрос начался 8 июля. Он продлится до 21 июля. Горожанам предлагают ответить на вопрос о необходимости ограждений для обеспечения безопасности пешеходов. Несмотря на низкую активность голосования, среди участников преобладает мнение о ненужности ограждений, считающих их портящими внешний вид города и мешающими уборке тротуаров.

Мэрия также напомнила о новых правилах демонтажа ограждений, установленных на участках с газонами или живыми изгородями шириной в метр.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области наказали обманувшего государство на 1,2 млн рублей фермера.