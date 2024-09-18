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вчера 22:40
общество

В Новосибирской области рассказали, сколько человек утонули за купальный сезон в Сибири

Фото: Сиб.фм

МЧС по Новосибирской области опубликовало статистику по происшествиям на водоемах.

По данным МЧС по Новосибирской области, в прошедший купальный сезон в Сибирском федеральном округе было зафиксировано 320 происшествий на водоемах, в результате которых погибло 304 человека.

По информации министерства, в этом сезоне уменьшилось число гибели детей на 18%. Тем не менее, в этом сезоне утонули 56 детей, из которых более половины составляют подростки в возрасте от 14 до 18 лет. Основной причиной трагических случаев является оставление детей без присмотра взрослых.

Вместе с тем, сотрудникам МЧС удалось спасти 198 человек.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области собираются реструктурировать кредитов на 20 млрд рублей.

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Игорь Кириченко
Журналист

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