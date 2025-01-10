Сибирячка распылила газовый баллончик в лицо 15-летней школьницы

Конфликт произошел из-за лошадок.

Инцидент произошел в Ангарске между двумя девушками из-за предложения покататься на лошадях, и одна из участниц распылила газ в лицо другой. Как сообщает Telegram-канал ГУ МВД России по Иркутской области, конфликт случился 7 января на площади Ленина.

18-летняя жительница Усолья, предлагавшая катание на лошадях, решила сфотографировать других коней, так как посчитала их плохо ухоженными. 15-летняя владелица животных потребовала прекратить съемку, что привело к ссоре, во время которой усольчанка применила газовый баллончик. В полицию поступили два заявления, и сейчас проводится проверка с привлечением сотрудников по делам несовершеннолетних.

Ранее Сиб.фм сообщал, что бразильский игрок Нандо покинул матч из-за расизма в Новосибирске.