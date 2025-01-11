В Новосибирской области задержали трех охотников с тушами косуль

Инцидент произошел в Куйбышевском районе. В машине преступников обнаружили пять туш косуль.

В Куйбышевском районе Новосибирской области задержаны три охотника. У них в автомобиле найдены туши пяти косуль, о чем сообщило министерство, ответственное за охрану животного мира региона. 28 декабря инспектор остановил транспортное средство в этом районе, и полиция незамедлительно выехала на место происшествия.

В машине были обнаружены пять туш косуль, два охотничьих ружья и патроны, нанеся при этом ущерб животному миру на сумму 200 тысяч рублей. Управление МВД России «Куйбышевский» открыло уголовное дело по статье 258 УК РФ «Незаконная охота» и проводит расследование.

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