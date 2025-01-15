Власти озвучили сроки достройки Крапивинской ГЭС

В 2031 году предполагается пуск первого агрегата.

Согласно недавно опубликованным документам, стали известны сроки завершения строительства спорной гидроэлектростанции в Кузбассе. После ее запуска в шахтерском крае образуется обширное "озеро". Об этом сообщает VSE.42.ru.

Правительство Российской Федерации одобрило Генеральный план распределения объектов электроэнергетики до 2042 года. Из этого документа следует, что Крапивинскую ГЭС планируется достроить к 2032 году. Информация доступна на сайте соответствующего ведомства.

Ожидается, что в 2031 году будет введен в эксплуатацию первый агрегат с мощностью 115 МВт, а в 2032 году станция выйдет на полную мощность в 345 МВт с тремя агрегатами. Запланированная выработка электроэнергии составит в среднем 1,9 млрд кВт-часов.