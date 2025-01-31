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общество

Эксперты заявили, что пенсионеров по возрасту в 2025 году не будет

Фото: ru.freepik.com

Это запланированный период пенсионный реформы, которая подходит к концу.

Возраст выхода на пенсию постепенно повышается до 60 для женщин и 65 для мужчин, и в 2025 году женщины 1966 года и мужчины 1961 года рождения уже это сделали. Теперь пенсионный возраст достигнут будет в 2026 году женщинами 1967 года и мужчинами 1962 года рождения.

Фото Эксперты заявили, что пенсионеров по возрасту в 2025 году не будет 2

Фото Эксперты заявили, что пенсионеров по возрасту в 2025 году не будет 3

Однако при досрочном выходе пенсионером можно стать раньше, в том числе при наличии длительного трудового стажа или работы в вредных условиях.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Госдуме высказались о новом повышении.

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Дарья Лапина
Журналист

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