Эксперты заявили, что пенсионеров по возрасту в 2025 году не будет

Это запланированный период пенсионный реформы, которая подходит к концу.

Возраст выхода на пенсию постепенно повышается до 60 для женщин и 65 для мужчин, и в 2025 году женщины 1966 года и мужчины 1961 года рождения уже это сделали. Теперь пенсионный возраст достигнут будет в 2026 году женщинами 1967 года и мужчинами 1962 года рождения.

Однако при досрочном выходе пенсионером можно стать раньше, в том числе при наличии длительного трудового стажа или работы в вредных условиях.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Госдуме высказались о новом повышении.