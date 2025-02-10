Группа молодых людей осуждена за угоны и поджог автомобилей в Новосибирской области

Банда «орудовала» три месяца, начиная с весны 2023 года.

Следствие установило, что с мая по август 2023 года несовершеннолетний незаконно завладел пятью автомобилями, а вместе с другим подростком совершил два угона. Оба несовершеннолетних на момент преступлений были пьяны.

Также 2 июля 2023 года в ночное время нетрезвые юноши (уже другие) угнали автомобиль ВАЗ-21074 местного жителя, сняли с него аккумулятор и дворники, открутили колеса и слили бензин, после чего подожгли его. Автомобиль полностью сгорел и стал непригодным для дальнейшего использования.

Приговором суда все подсудимые признаны виновными в инкриминируемых им преступлениях. Максимальный срок к которому приговорили одного из подростков – 2 года и три месяца (условно). Остальные тоже отделались условным сроком (примерно в такой же период).

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске задержали экс-чиновника Георгия Жигульского.