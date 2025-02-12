Золотую свадьбу отметила пара из Новосибирска, которая долгое время любила расстоянии

Они познакомились в 17 лет в Ставропольском крае.

Случайная встреча Николая Николаевича и Татьяны Николаевны стала поворотным моментом в их жизни. Татьяна училась в Ставропольском сельскохозяйственном институте, а Николай — в военном училище города Энгельса.

Юбиляры встретились летом 1974 года в станице Новопавловской Ставропольского края, где Татьяна проходила практику. В один из вечеров девушка с подругой решила исследовать окрестности станицы. Спускаясь к пруду, они наткнулись на молодых людей, которые предложили им знакомства. Однако гордые девушки отказались и продолжили прогулку по тополиной аллее. Сев на скамейку, они останавливались, чтобы полюбоваться красивым видом обрыва напротив и сделать фотографии. Вскоре к ним подошли те же молодые люди и попросили сделать снимок вместе с ними.

Девушки заметили, что долго придется ждать фотографии, но один из юношей — Николай — проявил смелость и сказал, что он готов подождать. В этот судьбоносный момент Татьяна очаровала Николая своей изяществом и красотой. Влюбленные провели вместе семь дней, после чего разъехались для учёбы в разные города, но начали писать друг другу каждый день.

На зимних каникулах студенты вновь встретились в станице Новопавловской, и их встречи стали продолжительными и полными восторга. Во время одной из таких встреч подруга Татьяны бросила : «Почему бы вам не пожениться?» Николай, не раздумывая, ответил: «Давайте поженимся!».

8 февраля 1975 года состоялась веселая и яркая свадьба Николая и Татьяны, а после нее молодожены снова разъехались для учёбы. Однако уже 1 сентября 1975 года, по завершении учебы, они прибыли в Новосибирск, чтобы Николай продолжил свою службу. На протяжении 33 лет военной карьеры Татьяна всегда была рядом с ним, оставаясь верной и преданной женой.

Николай Николаевич и Татьяна Николаевна вырастили двух замечательных дочерей, Инну и Дину. Семья Данченко также может похвастаться внучкой Анастасией и внуками Вадимом и Артёмом, которые стали для них поддержкой и защитой от жизненных превратностей.