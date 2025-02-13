Суд рассмотрел иск адвоката о защите чести, достоинства и деловой репутации в Новосибирске

Дело рассматривалось в суде Заельцовского района.

Также Заельцовский районный суд рассмотрел иск адвоката к начальнику следственного органа о защите чести и достоинства. Сумма исковых материалов показала, что лица, указанные в обращениях, содержали утверждения о нарушении норм профессиональной этики адвоката. Адвокат посчитал это недостоверными данными, порочащими его репутацию, и подал в суд.

Судья отклонил иск, указав, что действия ответчика были продиктованы правом на обращение в контрольный орган, а не намерением причинить вред истцу.

Напомним, что о закрытии Хилокского рынка высказалась мэрия Новосибирска.