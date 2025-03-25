Вкуснейшие куличи по ГОСТу из книги рецептов 1951 года: с изюмом, миндалем и цукатами — именно такие пекли наши бабушки

Пасхальный кулич, приготовленный по классическому рецепту из кулинарной книги 1951 года, – это вкус, знакомый с детства, с ароматом изюма, миндаля и ярких цукатов, именно такие пекли наши бабушки.

В пасхальные дни каждая хозяйка старается испечь свой неповторимый кулич, используя проверенные временем рецепты. Вариации безграничны: разные добавки, украшения, начинки и глазурь. Однако, не всегда получается добиться идеального результата с первого раза.

Одним из надежных способов является рецепт пасхального кулича, взятый из знаменитой «Книги о вкусной и здоровой пище» 1951 года. В нем предложен следующий набор ингредиентов:

мука – 1 килограмм;

молоко – 1,5 стакана;

яйца – 6 штук;

масло сливочное – 300 грамм;

сахар – 1,5–2 стакана;

свежие дрожжи – 40–50 грамм;

соль – четверть чайной ложки;

изюм – 150 грамм;

цукаты – 50 грамм;

миндаль – 50 грамм;

ванилин – половина маленького пакетика.

В теплом молоке (250 мл) растворяют дрожжи, добавляют половину муки, тщательно перемешивают и ставят опару в теплое место, чтобы она подошла.

Когда опара увеличится в объеме вдвое, в нее добавляют соль, желтки, предварительно растертые с сахаром и ванилином, а также размягченное сливочное масло. Один желток оставляют для смазывания.

Все компоненты перемешивают, затем вводят взбитые в пену яичные белки и оставшуюся муку. Тесто должно получиться мягким, эластичным, хорошо вымешанным и легко отставать от стенок посуды.

Тесто накрывают и оставляют в тепле для подъема. После увеличения объема в два раза в него добавляют промытый и просушенный изюм, нарезанные кубиками цукаты и очищенный от кожицы и измельченный миндаль. Все ингредиенты тщательно перемешивают и раскладывают по подготовленным формам. Для получения пышного кулича форму заполняют на треть, а для более плотного – наполовину.

Формы для выпечки подготавливают следующим образом:

На дно формы кладут вырезанный по размеру кружок промасленной с обеих сторон пергаментной бумаги.

Бока формы смазывают маслом и присыпают мукой или панировочными сухарями.

Формы с тестом ставят в теплое место и накрывают полотенцем.

Когда тесто поднимется на три четверти формы, верхушку смазывают взбитым яйцом.

Формы помещают в разогретую духовку и выпекают в течение 50–60 минут.

Во время выпечки формы с куличами осторожно поворачивают, избегая резких движений. Если верх кулича начнет подгорать, его прикрывают влажным кружком бумаги.

Готовность кулича проверяют деревянной шпажкой: если она выходит из теста сухой, значит, выпечка готова.

После остывания кулич покрывают глазурью и украшают цукатами, ягодами из варенья, шоколадными фигурками и другими элементами декора.