40 тысяч юных жителей Новосибирской области проходят профориентацию в центрах занятости региона ежегодно по нацпроекту

Вектор профориентационной работы в Новосибирской области направлен на популяризацию тех профессий и специальностей, которые востребованы в организациях региона. Ежегодно в Новосибирской области более 40 тысяч граждан проходят профориентацию в центрах занятости населения, участвуют в мероприятиях по построению карьеры. Особое внимание в регионе уделяется целевой категории – молодежи, школьникам и студентам. Всего в текущем году состоялось 124 профтура, организованных центрами занятости населения на предприятия региона, в которых приняли участие 1287 человек.

«Одной из ключевых задач национального проекта «Кадры» является координация работы центров занятости, образовательных учреждений и работодателей для удовлетворения кадровых потребностей и вовлечения молодежи в производственный сектор экономики региона. Это способствует улучшению качества подготовки будущих специалистов с учетом реальных требований предприятий Новосибирской области, что, в свою очередь, отражается на повышении конкурентоспособности как работников, так и самих компаний», – рассказала Ольга Лаврова.



Один из ярких региональных кейсов по реализации практики профориентации среди юношей и девушек – проект «Профи-Тревел» – воплощается в кадровом центре города Искитима в рамках национального проекта «Кадры». Проект представляет собой цикл экскурсионных туров в компании г. Искитима и Искитимского района для учащихся школ и студентов. Учащиеся знакомятся с историей развития предприятий, выпускаемой продукцией, работой цехов и производственных линий, узнают о специальностях и навыках, необходимых для работы в данных организациях. Так, студенты выпускных групп Искитимского центра профессионального обучения побывали на одном из крупнейших сельскохозяйственных предприятий Искитимского района – АО «Степное». Здесь ребят познакомили с историей хозяйства, которая начинается с 1994 года, работой мастерских, зернотока, а также рассказали об особенностях профессий, которые здесь востребованы. Сотрудники и руководители предприятия поделились историями из своей жизни, о рабочем пути на этом предприятии. Такое общение формирует представление о становлении карьеры и возможности стать успешным на данном производственном предприятии.