День учителя 2025: когда поздравлять педагогов и что можно дарить?

Сентябрь в самом разгаре, а это значит, что скоро наступит один из самых теплых и душевных профессиональных праздников – День учителя. В 2025 году, как и всегда, он будет отмечаться 5 октября.

Сиб.фм напоминает о традициях этого дня и о важных нюансах, которые стоит учесть при подготовке поздравлений.

Дата 5 октября выбрана неслучайно — в этот день во всем мире отмечается Всемирный день учителя (World Teachers' Day), учрежденный ЮНЕСКО. Россия присоединилась к этой дате, сделав праздник фиксированным.

В школах по всей Сибири — от Новосибирска до Красноярска и Омска — этот день традиционно наполнен особой атмосферой. Ученики готовят концерты, рисуют стенгазеты, дарят цветы и открытки. Главная цель праздника – выразить благодарность и уважение к непростому, но жизненно важному труду педагогов.

Как поздравить и что подарить?

Самым ценным подарком для любого учителя всегда было и остается внимание. Букет цветов, открытка с искренними словами от учеников или творческий подарок от всего класса — беспроигрышные варианты.

Однако, если родители решают сделать материальный подарок, важно помнить о законодательных ограничениях. Согласно Гражданскому кодексу РФ, стоимость подарка должностному лицу (которым является учитель государственной или муниципальной школы) не должна превышать 3000 рублей. Именно поэтому коллективные подарки от класса являются не только приятной традицией, но и юридически грамотным решением.

День учителя — это прекрасный повод вспомнить тех, кто вложил в нас знания и душу. У сибиряков еще есть почти месяц, чтобы подготовиться и сделать этот день для своих наставников по-настоящему особенным.