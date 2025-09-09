«Мы реализуем с ФШ «Динамо» совместные проекты для усиления игроков». Глава ФК «Сибирь» Алексей Толоконский о развитии детского футбола

В Новосибирске подписано трёхстороннее соглашение о развитии детского футбола. Подписи поставили руководители ФК «Сибирь», ФШ «Динамо» и медиахолдинга Сиб.фм Group. Главной задачей сотрудничества станет воспитание будущих звёзд футбола и медийное сопровождение проекта.

Как рассказала директор Сиб.фм Group Марина Волк, ФК «Сибирь» и ФШ «Динамо» будут вести работу по развитию детского спорта и отбору лучших игроков. При этом медиахолдинг окажет партнёрам информационную поддержку.

«Спортивные проекты должны поддерживаться информационно. И жители Новосибирска, даже если не имеют возможности или желания участвовать в них, должны, по крайней мере, о них знать», – говорит Марина Волк.

Генеральный директор ФК «Сибирь» Алексей Толоконский напомнил о том, что футбольный клуб – это не только профессиональная команда, но и Академия, где занимаются дети.

«Мы стремимся к совместным проектам с футбольной школой «Динамо», чтобы усилить друг друга. Например, планируем совместно провести ежегодный «Кубок Победы» 9 мая. Это позволит обмениваться опытом и повышать уровень подготовки юных футболистов», – заявил Толоконский.

Он добавил, что трёхстороннее соглашение родилось из общего интереса к развитию футбола:

«Нам важно не только развивать профессиональные команды, но и формировать культуру занятий футболом в Новосибирске. Детский спорт является сердцем этого процесса, и объединение усилий вокруг него приведёт к большим успехам, в том числе и у профессиональной команды».

Руководитель программ развития молодёжного футбола ФК «Сибирь» Вячеслав Комков рассказал, что занятия в Академии среди юных спортсменов разделены на несколько блоков.

«В младших группах упор делается на вовлеченность и общую физическую подготовку, в средних занимаются уже более серьезной подготовкой, а в старшей – профессиональным футболом. Это позволяет адаптировать подход к каждому возрасту и развивать индивидуальные качества игроков», – говорит Вячеслав Комков.

По его словам, процесс отбора юниоров в профессиональную команду будет индивидуальным.

«У нас есть специальное подразделение индивидуального развития игроков, его задача – обеспечить каждому молодому футболисту персональную траекторию развития», – говорит Вячеслав Комков.

Главной задачей на перспективу, по словам руководства «Сибири», остаётся стремление ориентировать детей оставаться в родной команде.

«Мы хотим создать комфортную и нетравматичную систему внутри города, которая позволит детям развиваться и расти, и в итоге подписывать профессиональные контракты», – поделился Комков.

Спортивный директор футбольной школы «Динамо» в Новосибирске Сергей Мостовой назвал критерии отбора игроков в профессиональную команду.

«Мы ищем футболистов, которые стремятся к доминированию, не боятся брать игру на себя и готовы бороться до конца. Воспитание характера происходит через высокоинтенсивные тренировки, индивидуальные беседы и создание конкурентной среды. Важно, чтобы местные игроки реализовывали себя в команде, хотя это требует постоянной работы и адаптации», – подчеркнул спортивный директор школы «Динамо» в Новосибирске.

Участники соглашения отметили, что для достижения успеха поможет общая «воронка талантов», охватывающая весь город. Если футбольные школы будут ежегодно принимать 4-5 тысяч детей, которые будут активно заниматься, шансы вырастить из них сильных игроков значительно возрастут.

Развитие футбола в Новосибирске требует комплексного подхода, основанного на тесном сотрудничестве между клубами, школами и медиа. Ключевыми элементами успеха являются развитие детского футбола, единая системы подготовки, развитие спортивной инфраструктуры и максимально широкий охват, который позволит найти больше талантов, отмечают участники соглашения.

«Мы стремимся к тому, чтобы Новосибирск стал центром футбольного развития от Урала до Дальнего Востока, обеспечивая комфортные условия для роста молодых игроков и их перехода в профессиональный футбол», – подытожил Алексей Толоконский.

