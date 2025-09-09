Новосибирцев начнут штрафовать за неуважение к врачам скорой помощи

В Новосибирской области могут ввести новый штраф для граждан за неуважительное отношение к медицинским работникам.

Инициатива поступила от депутата петербургского Заксобрания, который предложил ввести санкции за хамское поведение в отношении медиков скорой помощи.

Поводом для законодательной инициативы стали многочисленные жалобы от медицинских работников. Депутат обратился к министру здравоохранения с просьбой рассмотреть возможность штрафов за злоупотребление услугами медиков. В Госдуме подтвердили актуальность проблемы и сообщили о сборе статистики для будущих изменений в законодательстве. Об этом пишет издание BFM-Новосибирск.

В обращении к министру было отмечено, что участились случаи необоснованных вызовов скорой помощи, некорректного поведения пациентов в медицинских учреждениях. Некоторые граждане позволяют себе вмешиваться в работу врачей, выдвигать требования к составу медицинских бригад, а также проявлять агрессию, вплоть до оскорблений и физического насилия. Кроме того, встречаются случаи нарушения больничного режима и внутреннего распорядка.

В Госдуме идею уже поддержали, отметив необходимость тщательной проработки критериев оценки нецелевых вызовов и неправомерного поведения. По данным прокурорского надзора, в стране ежемесячно фиксируется около 20 нападений на медиков.

Для Новосибирска проблема также актуальна — местные водители нередко создают помехи для движения скорой помощи. Так, в январе автомобилист на Chevrolet Lacetti заблокировал путь спецтранспорту, который направлялся к пациенту с инфарктом.

