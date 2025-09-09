В новосибирском природном парке разрешили отстрел 15 барсуков

Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области издало приказ о регулировании численности охотничьих ресурсов, разрешающий отстрел 15 особей барсука.

Согласно документу, мероприятия будут проводиться до 7 октября на территории природного парка «Караканский бор» в Ордынском районе.

Приказ предусматривает проведение мероприятий в границах Нижнекаменского сельсовета на особо охраняемой природной территории регионального значения. Регулирование численности барсука осуществляется в рамках природоохранных мер для поддержания экологического баланса.

