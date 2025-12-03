ВТБ: переток средств со сберегательных в инвестиционные инструменты усилится в следующем году

Cостоятельные клиенты все чаще предпочитают инвестиционные продукты классическим накопительным продуктам. Если в 2024 году на инвестрешения в их портфеле приходилось 27%, то в 2026 году эта доля вырастет уже до 38%. Об этом рассказал член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер в рамках 16-го инвестиционного форума «РОССИЯ ЗОВЕТ!».

В 2024 году 73% от общего объема средств под управлением клиентов Private Banking и «Привилегия» составляли классические пассивы и 27% – инвестиционные решения. В 2025 году это соотношение скорректировалось на 69% и 31% соответственно. В 2026 году, по прогнозам ВТБ, динамика продолжится, и на долю инвестиционных инструментов будет приходиться уже 38% от их портфеля.

«Благодаря смягчению денежно-кредитной политики мы наблюдаем переход от сберегательной модели на инвестиционно-сберегательную, прежде всего у состоятельных инвесторов. Вслед за защитными активами, такими как ОФЗ, золото, ЗПИФы недвижимости в фокус внимания начинают попадать и другие инструменты фондового рынка, в том числе достаточно новые и инновационные как ЦФА. Мы готовы предложить клиентам диверсифицированную и гибкую линейку продуктов, позволяющую реализовать любую инвестиционную идею. При этом мы делаем их доступными для клиентов с разным уровнем капитала и опыта, внедряем технологичный подход к управлению портфелями, стремимся сделать инвестирование максимально безопасным и доходным на длительном горизонте планирования», – прокомментировал Дмитрий Брейтенбихер.

Ранее ВТБ запустил решения для инвестирования в криптовалюты. Одним из самых востребованных продуктов является структурная облигация, привязанная к росту Биткоина, которая предусматривает 100%-ю защиту капитала инвестора. Параллельно растет интерес фондам прямых инвестиций. Так, стоимость чистых активов фонда «Pre IPO 2» превысила 6,3 млрд рублей, увеличившись с начала года почти на 4 млрд рублей.

Значительный вклад в рост числа розничных инвесторов и популярности инвестиционных решений вносит искусственный интеллект. «Мы ожидаем, что более половины активных состоятельных инвесторов будут использовать ИИ-инструменты как «второе мнение» для проверки продуктов и оценки альтернатив», – добавил Дмитрий Брейтенбихер.