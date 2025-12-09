Индексация пенсий в 2026 году: какие выплаты ждут пенсионеров?

В 2026 году российские пенсионеры смогут рассчитывать на ежегодное повышение пенсий.

Страховые пенсии в России будут проиндексированы на 7,6%, а социальные — на 6,8%, сообщил статс-секретарь — заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов.

Он отметил, что индексация страховых пенсий проводится каждый год, и с 1 января 2026 года выплаты вырастут выше уровня инфляции. По словам Пудова, средний размер страховой пенсии по старости увеличится почти на 2 тысячи рублей и составит 27,1 тысячи рублей. Все необходимые средства на повышение уже заложены в проект бюджета Социального фонда России.

Индексация коснется всех российских пенсионеров — как работающих, так и неработающих, что затронет 38 миллионов человек. Для социальных пенсий предусмотрено увеличение на 6,8%, что также обеспечит поддержку пожилым гражданам с минимальными выплатами.

Эксперты подчеркивают, что такие меры помогут пенсионерам компенсировать рост цен на продукты, лекарства и коммунальные услуги, а также сохранить покупательскую способность выплат. Дополнительно рассматривается возможность дифференцированного увеличения выплат для отдельных категорий, например, ветеранов труда или получателей социальных доплат.

Пенсионерам рекомендуется следить за официальными объявлениями Социального фонда РФ и Министерства труда, чтобы заранее планировать свои финансовые расходы и быть в курсе точной даты получения повышенных выплат.