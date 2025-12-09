Новосибирский юрист объяснил, как не лишится денег при покупке квартиры из-за «эффекта Долиной»

Ларисы Долиной, которая продала свою квартиру за 112 млн рублей, а затем отсудила ее у покупательницы и не вернула деньги, вызвало широкий общественный резонанс. Россиян встревожила судьба москвички Полины Лурье, которая осталась без крупной суммы и жилья. На фоне скандала в юридическом и бытовом языке появилось понятие «эффект Долиной» или «бабушкина схема». Так назвали схему, которая значительно повлияла на рынок вторичного жилья в России. Под «эффектом Долиной» подразумевают ситуацию, при которой продавец получает деньги за недвижимость, а затем через суд требует вернуть их обратно, заявляя, что его обманули аферисты. При этом возвращать средства покупателю он якобы не обязан.

По просьбе Сиб.фм юрист ФПК «Альтернатива» Екатерина Сорокина подготовила инструкцию, которая позволит не повторить судьбу добросовестного покупателя Полины Лурье, которая заплатила за квартиру, но осталась ни с чем. Далее от лица Сорокиной.

На что точно стоит обращать внимание при приобретении жилья на вторичном рынке.

От сделки лучше отказаться, если продавец:

- не может четко объяснить, причины продажи квартиры, если версии меняются, если продает единственное жилье без встречной покупки и не может объяснить, где планирует жить после продажи.

— уклоняется от оформления сделки у нотариуса, через банк.

— говорит, что это срочная продажа и стоимость недвижимости нерыночная.

— присутствует на сделке один, отказывается передать контакты близких родственников, просит держать сделку в тайне.



Чтобы минимизировать риски оспаривания сделки в текущей ситуации некоей правовой неопределенности нужно:

• Тщательно проверять представленные продавцом документы.

• Оформлять сделку через нотариуса.

• Запросить справку от лицензированных психиатров, которые беседуют с продавцом, фиксируют такую встречу на видео и выдают официальное заключение о том, что продавец действует открыто и в своем интересе, не имеет каких-либо ограничений. Иногда такую справку лучше получать в специализированном учреждении в день сделки.

• Производить оплату только на счет продавца с помощью аккредитива, нотариального депозита и после регистрации или в присутствии нотариуса, удостоверяющего сделку.

• Включить в текст договора формулировку, что Продавец не выполняет задание спецслужб, ФСБ, СК РФ, Прокуратуры, Банка России, иных организаций и третьих лиц, действует в личном интересе и заверяет, что не находится под влиянием заблуждения.

• Оформить титульное страхование при оформлении ипотечного кредита. Полис защищает право собственности на жилье. В случае если покупатель лишится квартиры, есть вероятность, что страховая компания погасит долг перед банком.



Что входит в комплекс минимально рекомендуемых мероприятий по проверке:



1) Запрос у продавца свидетельства о праве собственности, свежей выписки из ЕГРН, паспорта продавца, выписки и справки об отсутствии задолженности по коммунальным платежам. Это необходимо, чтобы убедиться, что продавец – собственник, обращайте внимание как давно продавец собственник, есть ли обременения на квартире, есть ли долги по коммунальным платежам.

2) Проверка личности продавца на наличие долгов и потенциальных рисков:

2.1. На сайте ФССП, указанная проверка доступна любому, находится в открытом доступе, при наличии информации о ФИО продавца и дате рождения.

2.2. На сайте Арбитражного суда по фамилии можно проверить наличие возбужденного дела о банкротстве или иного экономического спора.

2.3. На сайтах судов общей юрисдикции, в регионе регистрации продавца или места нахождения недвижимого имущества в разделе «Судебное делопроизводство» можно установить имеется ли не рассмотренный в настоящее время спор с участием продавца.

3) Выяснение мотивов принятого продавцом решения.



Для проверки задавайте много вопросов, наставайте на разговоре с близкими родственниками, ответы на вопросы можно также фиксировать на видеозапись.

