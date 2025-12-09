Опубликованы подробности смерти Народного артиста РФ Владимира Сулимова

Ушла из жизни звезда российской сцены, народный артист РФ Владимир Сулимов.

Печальное известие о кончине актера, последовавшей за затяжной болезнью, передали в пресс-службе Государственного академического театра имени Моссовета.

Согласно информации, полученной от источника в театре, подробности трагического события стали известны в понедельник, 8 декабря. Представитель театра пояснил, что причиной смерти послужило продолжительное заболевание, не уточнив его характер.

«Владимир Сергеевич скончался после продолжительной болезни», — прокомментировал представитель театра Моссовета.

