В Новосибирске смягчили меру пресечения водителю, сбившему шесть человек на остановке

Октябрьский районный суд Новосибирска изменил меру пресечения 19-летнему Попову О.Н., сбившему пешеходов на остановке в октябре. Вместо домашнего ареста ему назначили запрет определённых действий, сообщили в пресс-службе судов региона.

По данным суда, мера пресечения была пересмотрена по ходатайству стороны защиты. Теперь обвиняемому запрещено покидать место проживания в ночное время, пользоваться средствами связи и интернетом, а также общаться с потерпевшими и свидетелями.

Напомним, авария произошла вечером 9 октября. По версии следствия, Попов О.Н., находясь в состоянии алкогольного опьянения и не имея водительских прав, управлял арендованным автомобилем Volkswagen Polo. При перестроении он не справился с управлением, врезался в ограждение и выехал на остановку, где сбил ожидавших транспорт людей.

В результате ДТП пострадали шесть человек, среди них — ребёнок 2012 года рождения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 264 УК (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью).

Первоначально суд назначил Попову домашний арест до 10 декабря 2025 года, отклонив требование следствия о заключении под стражу.