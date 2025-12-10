Гонконгский грипп снова в России: что важно знать жителям Сибири?

В России наравне с другими сезонными вирусами сейчас активно циркулирует штамм H3N2 — тот самый гонконгский грипп. Это острое респираторное заболевание известно с 1968 года, когда впервые вызвало пандемию в Гонконге. Сегодня вирус вернулся в качестве одного из основных сезонных возбудителей и способен вызвать серьёзные осложнения, особенно у людей из групп риска.

Болезнь опаснее всего для пожилых людей старше 65 лет, маленьких детей, беременных женщин и пациентов с хроническими болезнями сердца, лёгких, почек и эндокринной системы. У них заболевание чаще протекает тяжело и дольше восстанавливается организм.

H3N2 распространяется стремительно: заразиться можно как при обычном разговоре с заболевшим, так и через предметы, к которым он прикасался. Инкубационный период минимальный — всего 1–2 дня, после чего симптомы нарастают очень быстро. Среди симптомов: внезапный подъём температуры до 39–40 C, резкая слабость, ломота в суставах и мышцах, боль в глазах и покраснение белков, водянистая диарея несколько раз в сутки, сухой кашель, першение в горле и заложенность носа.

Тяжёлая симптоматика обычно сохраняется около пяти дней, а всего болезнь может длиться до двух недель.

Если заболевание протекает без осложнений, пациенты обычно лечатся дома: постельный режим, много воды, питание с достаточным количеством витаминов. Назначение лекарств — только по рекомендации врача. В тяжёлых случаях или при присоединении осложнений лечение проводят в стационаре, привлекая узких специалистов.

Медики напоминают: при высоких температурах, резком ухудшении состояния или появлении одышки следует вызывать врача — самолечение при гриппе может быть опасным.