НОВИКОМ получил премию GIA за развитие инженерного образования

НОВИКОМ (входит в холдинг «РТ-Финанс» — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) стал обладателем федеральной премии в области корпоративных инноваций GenerationS Innovation Award 2025. Банк одержал победу в номинации «Инновационный вклад в развитие инженерного образования» за содействие в реализации ряда научно-практических инициатив МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Стратегической целью партнерства НОВИКОМа и ключевых технических вузов страны является развитие экосистемы подготовки инженерных кадров для высокотехнологичных отраслей отечественной промышленности. Сотрудничество демонстрирует эффективную модель взаимодействия финансового сектора с системой высшего образования. В долгосрочной перспективе оно способствует укреплению научно-производственного потенциала страны и позволяет решать задачу национального масштаба –достижение технологического суверенитета.

«Признание вклада НОВИКОМа доказывает, что объединение усилий бизнеса и науки – необходимая сегодня инициатива, нацеленная на развитие нашей страны. Данная победа неразрывно связана с нашими партнерами и коллегами. Когда наблюдаешь за тем, как горят глаза у ребят, участвующих в сложнейших олимпиадах, хардатонах и прочих конкурсах по инженерной теме, видишь их мотивацию и волю к победе, понимаешь, что и у нашей промышленности, и страны в целом – устойчивое технологическое будущее!» — отметила Председатель Правления банка, куратор Воронежского отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

НОВИКОМ в течение многих лет активно сотрудничает с МГТУ им. Н.Э. Баумана. В ходе ПМЭФ-2024 банк и вуз подписали соглашение, в рамках которого уже реализован комплекс ключевых инициатив. В их числе – модернизация учебной инфраструктуры: открытие компьютерного класса на кафедре «Ракетные двигатели» и создание виртуального музея АО «ОДК-Авиадвигатель» (входит в ОДК Госкорпорации Ростех). Кроме того, НОВИКОМ выступает партнером профильных мероприятий университета, включая хардатон «Инженерный вызов», и поощряет студентов, достигших значительных результатов в научно-исследовательской работе. Директор представительства банка на Кубе выступает амбассадором вуза в республике, что способствует укреплению авторитета отечественного технического образования на мировой арене.

«За каждой новой технологией стоят люди, которые в свое время выбрали для себя путь инноваторов, а сейчас у нас на глазах меняют мир. И таких людей поддерживает НОВИКОМ», – подчеркнула старший вице-президент банка Анна Лаврентьева,принимая награду и выражая благодарность организаторам и жюри премии за высокую оценку вклада НОВИКОМа в укрепление позиций отечественной инженерной школы.

«Объединение двух сильных партнеров, банка и вуза, представляет собой эффективную модель формирования кадрового резерва для высокотехнологичной промышленности. Такие инициативы способствуют развитию не только отдельных отраслей, но и закладывают фундамент для укрепления промышленного потенциала всей страны», — сказала директор платформы по развитию корпоративных инноваций GenerationS Екатерина Петрова.

