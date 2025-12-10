Новогодняя выплата от Путина: правда или фейк?

В российских социальных сетях начали массово распространять сообщения о том, что якобы каждому гражданину перед Новым годом положена «специальная выплата» — от 15 тысяч рублей. Однако официальные источники опровергают существование такой меры поддержки.

В подобных публикациях указано, что выплаты предоставляет государство, а для получения нужно перейти по ссылке. На деле ссылки ведут не на государственные сервисы, а на сторонние Telegram-каналы. Эксперты предупреждают: такие схемы могут использоваться для накрутки аудитории или даже мошенничества.

На сайте Социального фонда России отсутствует какая-либо информация о дополнительных новогодних выплатах.

Похожие слухи возникают регулярно: только в этом году в интернете активно распространяли ложные сообщения о якобы новой компенсации в размере от 33 до 180 тысяч рублей. Все они не имеют отношения к реальным государственным выплатам.

Специалисты по информационной безопасности призывают россиян внимательно проверять источники информации и не переходить по сомнительным ссылкам — особенно если речь идёт о финансовых данных.